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В Минске началось заседание контактной группы по Украине

07 сентября 2016 10:25
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Новости Беларуси. В Минске переговоры по Украине начались сегодня со встречи координаторов рабочих групп. Перед началом переговоров их участники заявили, что будут прилагать все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в зоне соприкосновения приобрел устойчивый характер. Сейчас началось заседание контактной группы ОБСЕ-Украина-Россия. Последняя такая встреча проходила в Минске 26 августа. Тогда, накануне начала учебного года, удалось договориться о прекращении огня в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Украине

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