В Минске началось заседание контактной группы по Украине

Новости Беларуси. В Минске переговоры по Украине начались сегодня со встречи координаторов рабочих групп. Перед началом переговоров их участники заявили, что будут прилагать все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в зоне соприкосновения приобрел устойчивый характер. Сейчас началось заседание контактной группы ОБСЕ-Украина-Россия. Последняя такая встреча проходила в Минске 26 августа. Тогда, накануне начала учебного года, удалось договориться о прекращении огня в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.