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В первый день досрочного голосования на участки пришли почти 4% избирателей

07 сентября 2016 07:30
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Новости Беларуси. Почти 4% избирателей пришли на участки в первый день досрочного голосования. С выбором депутатов Палаты представителей Национального собрания всего в Беларуси должно определится порядка 7 миллионов граждан. Такое количество избирателей внесено в списки голосующих.

Пока наиболее активными из них являются жители Витебской области. Здесь отмечен наибольший интерес к досрочному голосованию. Более 4% избирателей пришли на участки в Минске и Могилевской области. Активность проявляют белорусы и за рубежом. Из внесенных в списки более 5% проголосовали. За пределами республики создано 47 участков.

Напомним, на 110 депутатских мест претендуют 488 кандидатов. В этом году выборы проходят по новым правилам: в один тур. Победитель определится простым большинством пришедших на избирательные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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