Белорусы принимают активное участие в досрочном голосовании

Новости Беларуси. Среди избирателей, реализовавших свое право заблаговременно, представители разных слоев населения от студентов до пенсионеров. Напомним, участки по всей стране работают с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов по 10 сентября включительно. Проголосовать досрочно могут граждане, у которых не получится прийти на участок 11 сентября. Избирателю при себе необходимо иметь паспорт или документ, который его заменяет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лагун, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 22 Гомельского-Сельмашевского избирательного округа № 32:

У каждого сегодня какие-то семейные обстоятельства, какие-то возникают нюансы, проблемы, поэтому 5 дней досрочного голосования для того и дается, чтобы люди могли прийти и проголосовать. У нас проголосовало 20 избирателей. Для нашего участка, который по численности 715 избирателей, около 3% – это хороший показатель.