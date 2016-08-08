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В Минске на одно депутатское кресло выдвигаются 6 человек

08 августа 2016 18:19
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Новости Беларуси. Окружные избирательные комиссии завершают проверку документов, поступивших от претендентов на выдвижение кандидатами в депутаты.

В столице за депутатский портфель изъявил желание побороться 131 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Это самое большое количество выдвиженцев во всей стране.

На данный момент на одно депутатское кресло претендуют 6 человек. Однако, после окончания процесса регистрации, это число может измениться.  Проверку пройдут не все.

Те же кандидаты, документы которых не вызовут нареканий, приступят к самому активному этапу кампании – агитации.  В их распоряжении листовки, встречи с избирателями, пикеты, концерты, эфиры на радио и телевидении.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси состоятся 11 сентября.

# Избирательная кампания в парламент

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