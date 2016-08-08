В Минске на одно депутатское кресло выдвигаются 6 человек

Новости Беларуси. Окружные избирательные комиссии завершают проверку документов, поступивших от претендентов на выдвижение кандидатами в депутаты.

В столице за депутатский портфель изъявил желание побороться 131 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это самое большое количество выдвиженцев во всей стране.

На данный момент на одно депутатское кресло претендуют 6 человек. Однако, после окончания процесса регистрации, это число может измениться. Проверку пройдут не все.

Те же кандидаты, документы которых не вызовут нареканий, приступят к самому активному этапу кампании – агитации. В их распоряжении листовки, встречи с избирателями, пикеты, концерты, эфиры на радио и телевидении.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси состоятся 11 сентября.