Участковые комиссии уточняют списки избирателей в предверии парламентских выборов-2016

Новости Беларуси. Участковые комиссии центрального региона ведут активную подготовку к избирательному марафону. Сейчас идет регистрация кандидатов в депутаты, которая продлится до 11 августа.

На плечи работников участковых комиссий ложится ответственная миссия – проверить каждого претендента отдельно. Под пристальным наблюдением специалистов не только потенциальные кандидаты, но и избиратели.

В эти дни работники избирательных участков сверяют списки и – по необходимости – пополняют их новыми именами. Для этого нужно провести тщательную работу: проверить документы и сделать обход по домам.

Напоминаем, что до парламентских выборов остается чуть больше месяца. Они состоятся 11 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вячеслав Климович, председатель участковой избирательной комиссии вилейской избирательной округи №74:

При посещении избирателей на дому уточняется полная информация (кто проживает в данной квартире). Сопоставляется со списками прошлого года: кто-то поселился в квартиру, кто-то уже уехал из неё. По календарному плану на эту работу уходит две недели. И спустя неделю списки будут готовы для того, чтобы избиратели могли прийти на участок и посмотреть: есть они в списках или нет.