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Предварительная миссия ПАСЕ по наблюдению за выборами посетит Беларусь с 8 по 11 августа

08 августа 2016 07:12
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Новости Беларуси. Предварительная миссия ПАСЕ по наблюдению за выборами посетит Беларусь с 8 по 11 августа. Кроме того, уже на 13 августа запланирован визит в нашу страну заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Для мониторинга парламентских выборов уже аккредитовано более 230 иностранных наблюдателей. Почти 200 человек от миссии СНГ, как минимум полсотни – от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В рабочем графике экспертов – встречи с представителями госорганов, политических партий, представителями гражданского общества и СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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