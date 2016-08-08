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Систему строительных сбережений планируют запустить в Беларуси

08 августа 2016 05:56
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют запустить систему строительных сбережений. Программа сейчас активно разрабатывается. Ее главное предназначение – сделать мечту о собственном жилье ближе.

Тем, кто собирается обзавестись квартирой, необходимо открыть счет и накопить на нем 25% стоимости будущих апартаментов. Затем поможет государство. На строительство дадут льготный кредит. Что примечательно, воспользоваться такой возможностью смогут не только нуждающиеся, но и все желающие улучшить жилищные условия белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Такая система даст серьезную динамику и вливание денег в строительный комплекс. И все равно необходимо, конечно, по инфляции сработать как минимум меньше 10%. Когда будет уровень инфляции, тогда эта система будет работать и будет востребована.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Анатолий Черный

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