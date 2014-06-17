Новости Беларуси. В Минск прибыла делегация из китайского города Чанчунь. Официальные представители городов-побратимов обсудили вопросы экономического, торгового и научно-технического сотрудничества, а также подписали сразу несколько соглашений в сфере туризма и культуры.

В рамках визита в Минск гости из Китая планируют посетить свободную экономическую зону «Минск», ряд промышленных предприятий, а также столичные музеи и Национальную библиотеку.

Отметим, Минск и Чанчунь успешно сотрудничают уже более 20 лет. Один из важных итогов работы — проект совместного технопарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.