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Европейские фермеры опасаются последствий увеличения пошлин на удобрения из РФ

19 марта 2025 19:44
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Предложение Еврокомиссии ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт российских удобрений беспокоит европейских фермеров, ведь на долю Москвы приходится четверть импорта, и это сильно ударит по положению аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские фермеры опасаются последствий увеличения пошлин на удобрения из РФ-2

Уже сегодня они вынуждены импортировать удобрения из третьих стран, но увеличение спроса приводит к увеличению нагрузки на логистику и, следовательно, к росту затрат. Как отмечают эксперты, повышение расходов ведет к сельскохозяйственной инфляции, что отразится на доходах производителей и снижении конкурентоспособности.

Однако Брюссель не намерен считаться с позицией собственных граждан. Так, по мнению Еврокомиссии, дополнительные таможенные пошлины за тонну удобрений могут постепенно вырасти с 40 до 430 евро в течение трех лет.

# Европейский союз

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