Выявлял немецких агентов и диверсантов, после войны работал на МТЗ. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Красноармеец Савельев Константин Минаевич, 1925 года рождения.

С 1944 года проходил службу в 240-м конвойном полку 37-й дивизии войск НКВД (Вильнюс, Шауляй и Каунас). Бойцы полка выявляли немецких агентов, диверсантов и разведчиков противника, поддерживали порядок в освобожденных городах, участвовали в тушении пожаров, охраняли правительственные здания. Одновременно с проведением маршей перед частями ставились задачи по поимке и ликвидации парашютных десантов противника.