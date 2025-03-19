Выявлял немецких агентов и диверсантов, после войны работал на МТЗ. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Красноармеец Савельев Константин Минаевич, 1925 года рождения.
С 1944 года проходил службу в 240-м конвойном полку 37-й дивизии войск НКВД (Вильнюс, Шауляй и Каунас). Бойцы полка выявляли немецких агентов, диверсантов и разведчиков противника, поддерживали порядок в освобожденных городах, участвовали в тушении пожаров, охраняли правительственные здания. Одновременно с проведением маршей перед частями ставились задачи по поимке и ликвидации парашютных десантов противника.
Константин Минаевич был награжден командованием 240 полка 48 дивизии конвойных войск НКВД СССР Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.06.1967 г. Медалью «За отвагу».
Приказом Министра обороны СССР от 06.04.1985 г. Орденом «Отечественной войны I степени».
Инвалид Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1951 году, приехал в г. Минск, трудоустроился литейщиком в литейный цех Минского тракторного завода, где проработал до 1985 года, заслуженный работник МТЗ, ветеран труда. Женился на Макеевой Лидии Михайловне, воспитал дочь и двух сыновей, пять внуков и внучку. На сегодняшний день у Константина Минаевича шесть правнуков и одна праправнучка.