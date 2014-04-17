В Мариуполе неизвестные атаковали военную часть. 3 человека погибли, более 10 пострадали

Новости Украины. География украинских протестов растет с каждым днем. 17 апреля ночью к митингующим городам присоединился Мариуполь. Там была атакована местная военная часть. Очевидцы утверждают, что неизвестные начали забрасывать режимный объект коктейлями Молотова. После этого прозвучали выстрелы.

По данным Министерства обороны Украины, в результате атаки на военную часть в Мариуполе пострадали более десятка человек, еще трое погибли. Задержаны более 60.

Напряженной выдалась ночь и в Краматорске. Есть информация, что военные, прибывшие в город на бронетранспортерах, открыли огонь по местным жителям, которые пытались заблокировать дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Женеву слетаются политики, которые попытаются найти дипломатическое решение украинского вопроса. В Швейцарии сядут за стол переговоров представители Украины, России, ЕС и США.