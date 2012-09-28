В Лос-Анджелесе арестовали продюсера провокационной ленты «Невинность мусульман»

Новости США. Задержанный 55-летний Накула Бассели Накула подозревается в нарушении условий досрочного освобождения. В 2010 году он попал в тюрьму за мошенничество с банковскими картами. Вскоре его освободили с условием, что он не будет пользоваться интернетом в течение пяти лет.

Накула перемонтировал, переозвучил и выложил в сеть ролик 11 сентября, однако арест не имеет отношения к фильму. Накануне Обама подчеркнул, что Конституция США гарантирует гражданам свободу слова, которая ставится выше, чем возможные последствия, такие как оскорбления и богохульство.

Низкобюджетный фильм «Невинность мусульман» спровоцировал массовые протесты и нападения на посольства США во многих исламских странах. В ходе столкновений ранения получили сотни человек. В ливийском Бенгази в результате атаки исламистов на американское консульство погиб посол США и еще трое американцев, сообщили в программе .