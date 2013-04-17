Беларусь и Россия обсудили вопросы совместной охраны воздушного пространства СНГ

Новости Беларуси. Развитие объединенной системы противовоздушной обороны СНГ обсудили накануне эксперты в Бресте. В работе комитета приняли участие делегации 8 государств.

Планом концепции предусмотрено создание объединенных систем ПВО в трех регионах коллективной безопасности: Восточно-европейском, Центрально-азиатском и Кавказском.

Белорусы и россияне обсудили вопросы совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий ВВС и ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь:

В Республике Беларусь для объединенной системы противовоздушной обороны разрабатываются, прежде всего, средства радиолокационной разведки. Это уже известные всем радиолокационные станции «Роса» РБ и «Восток». В настоящий момент «Роса» уже принята на вооружение в РБ, а «Восток» проходит государственные испытания.

Роман Дьяченко, секретарь Координационного комитета ПВО СНГ (Российская Федерация):

Нашими планами предусмотрено создание региональных систем. Мы предусматриваем Восточно-европейский - это с Беларусью, Кавказский регион - это Армения, и Центрально-азиатский. После создания трех регионов коллективной безопасности и, в частности, создания региональных систем, где будет единое командование, будет создана единая региональная система ПВО СНГ.