Власти КНДР готовы нанести удар по авианосцу США в Южной Корее

США постоянно перебрасывают свои средства поражения к Корейскому полуострову, что, по словам КНДР, указывает на попытку Америки начать ядерную войну. Об этом пишет РИА Новости.

В случае же угрозы ядерного удара КНДР уверена в своей полной готовности к ответным действиям. Недавно в порт Пусан после принятия участия в трехсторонних военных учениях прибыл атомный авианосец США «Рональд Рейган». Это второй визит авианосца Соединенных Штатов на полуостров в этом году.

По словам Северной Кореи, это говорит о том, что США усилили попытки ядерного удара по КНДР. Отмечается, что страна готова дать ответ на любые агрессивные меры, и даже «одна пуля или один снаряд» могут привести к ядерному противостоянию.