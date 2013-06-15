Новости Великобритании. В Лондоне отмечают официальный День рождения королевы Елизаветы II. В центре Лондона сегодня прошел торжественный военный парад. В нем приняли участие более тысячи гвардейцев.

На церемонии присутствовала и сама виновница торжества, но ее супруг принц Филипп пропустил мероприятие, поскольку находится в больнице. Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Однако официально день рождения монарха в Великобритании отмечают 15 июня.

С Национальным праздником Елизавету II от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.