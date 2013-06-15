Прямой эфир

В Лондоне отмечают официальный День рождения королевы Елизаветы II

15 июня 2013 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Лондоне отмечают официальный День рождения королевы Елизаветы II. В центре Лондона сегодня прошел  торжественный военный парад. В нем приняли участие более тысячи гвардейцев.

На церемонии присутствовала и сама виновница торжества, но ее супруг принц Филипп пропустил мероприятие, поскольку находится в больнице. Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Однако официально день рождения монарха в Великобритании отмечают 15 июня.

С Национальным праздником Елизавету II от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
В Иране известны предварительные результаты президентских выборов
15 июня 2013 15:05

В Иране известны предварительные результаты президентских выборов

Строительство домов для нуждающихся в частном секторе Борисова идёт уже 4 года
14 июня 2013 17:41

Строительство домов для нуждающихся в частном секторе Борисова идёт уже 4 года

Александр Лукашенко потребовал от следователей не допускать никаких поблажек в борьбе с коррупцией
14 июня 2013 13:35

Александр Лукашенко потребовал от следователей не допускать никаких поблажек в борьбе с коррупцией