В Иране известны предварительные результаты президентских выборов

Новости Ирана. В Иране стали известны предварительные результаты президентских выборов. Так после обработки около 40% бюллетеней лидирует умеренный консерватор Хассан Рухани. У него около 53% голосов. Второе место — у мэра Тегерана Мохаммада Бакара Калибафа.

Выборы прошли при достаточно высокой явке избирателей. В голосовании приняли участие более 50 миллионов иранцев.

Многие эксперты сходятся во мнении, что итоги выборов никак не повлияют на политику Ирана по ключевым вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.