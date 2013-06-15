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В Иране известны предварительные результаты президентских выборов

15 июня 2013 15:05
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Новости Ирана. В Иране стали известны предварительные результаты президентских выборов. Так после обработки около 40% бюллетеней лидирует умеренный консерватор Хассан Рухани. У него около 53% голосов. Второе место — у  мэра Тегерана Мохаммада Бакара Калибафа.

Выборы прошли при достаточно высокой явке избирателей. В голосовании приняли участие более  50 миллионов иранцев.

Многие эксперты сходятся во мнении, что итоги выборов никак не повлияют на политику Ирана по ключевым вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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