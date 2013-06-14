Строительство домов для нуждающихся в частном секторе Борисова идёт уже 4 года

Новости Беларуси. Строительство домов для нуждающихся в частном секторе Борисова идёт уже четвёртый год. Здания возвели, но вот новоселья до сих пор не было. Главная причина — отсутствие коммуникаций. Электро-, водо- и газоснабжение не обеспечили. В районном УКСе говорят о недостатке средств и обещают провести электроснабжение к июлю, а водопровод — к началу октября.

Верить в скорое новоселье Светлана Стельмашонок уже практически перестала. На выделенных четыре года назад под индивидуальную застройку участках здания пусть и появились, но вот жилыми их назовёшь едва ли. В районе с символичным названием «Север-2» электро-, водо- и газоснабжения нет до сих пор.

Светлана Стельмашонок:

Я могу его построить своими силами, например, в течение двух лет. Но как мне строить, если нет воды, откуда мне тягать эту воду этими канистрами маленькими?

Участки в этом частном секторе Борисова выделялись для нуждающихся. Все соседи признаются: надеялись наконец-то сменить съёмное жильё на собственные квадратные метры. Тем более, полный комплект коммуникаций обещали изначально. Но пока лишь теряют время.

Татьяна Бугаева:

Только на кредитование мы надеялись, потому что на очередь нам квартиру даже и не обещали в ближайшее время, мы надеялись, что построим дом с господдержкой.

В районном УКСе на вопрос о сроках только пожимают плечами: нужно просто подождать. Уже стоят опоры, проложена высотная линия, проведены и электронные торги для закупки двух трансформаторных подстанций. А вот о подведённых коммуникациях, говорят, речи не было.

Геннадий Горновский, главный инженер УКС «Борисов»:

Участки выделяются с коммуникациями те, которые с аукциона куплены. А здесь участки выделялись для улучшения жилищных условий.

К слову, главный вопрос этих «частных долгостроев» ещё и в средствах. Из 25 млрд. на районы индивидуальной застройки лишь 9 для проблемного «Севера». Область обещает помочь.

Геннадий Горновский, главный инженер УКС «Борисов»:

Если бросить все и сделать дороги – это 8 миллиардов рублей.

Что и говорить, конфликт очевиден. Подтверждают это и в Министерстве архитектуры и строительства.

Вадим Короленко, заместитель начальника главного Управления строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Коммуникации по генплану застройки будут предоставляться, когда предоставляются площади и места. Это оптимальный вариант.

Пока борисовчанам назвали лишь примерные сроки. Электроснабжение должно быть уже в июле, а вот водопровод появится к началу октября. Будем надеяться, на этот раз обещания всё-таки будут сдержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.