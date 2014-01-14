Новости Беларуси. Кампания по выборам в местные Советы продолжает набирать обороты. Так, 14 января началась регистрация инициативных групп. Сами же потенциальные кандидаты получают соответствующие удостоверения. Какими качествами должен обладать народный избранник и что он готов предложить своим избирателям?

За парой листов формата А4 — поддержка не на бумаге. Коллеги и друзья. Это ее инициативная группа. Заявление о создании последней директор школы Ирина Алексеевна подала вчера, а сегодня пришла одной из первых. За результатом.

И вот начинается заседание районной избирательной комиссии. В аудитории более чем оживленно.

Выдвигать кандидатов в депутаты могут политические партии, трудовые коллективы и обычные граждане путем сбора подписей. Для этого и нужны инициативные группы. Сегодня началась их регистрация и, в то же время, стартовал едва ли не самый важный этап. Для того, чтобы обрести статус «кандидата в депутаты», претендентам следует убедить не менее полутора сотен человек.

В команде Николая Николаевича - 10 человек. В основном — коллеги. Как будет выстроена предвыборная кампания, они определят вместе, а вот для чего - коммунальщик со стажем может ответить сходу.

Вместе с удостоверениями они получили на руки и все карты. Станут ли те - козырями, решит лишь командная работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.