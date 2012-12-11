Александр Переславцев стал главой концерна «Беллесбумпром»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Переславцева председателем концерна «Беллесбумпром». Эта должность оказалась вакантной после посещения президентом предприятия «Ивацевичдрев». Там прозвучало много критики не только по ходу модернизации девяти предприятий деревообработки, но и по работе всего концерна.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не могу я простить бывшему руководству вот эту затяжку в воде мощностей. Это же и потери соответствующие. Вы, как производственник, понимаете. Но даже там, где президент подписал указ по этим 9 огромным компаниям, комбинатам, были провалены сроки. Сейчас все схватились, штурмом пытаются взять и все эти мои непопулярные, скажем так, решения по поводу увольнений, по поводу закрепления кадров на этих производствах. Не потому, что их там не хватает. Просто нужно порядок навести. С каждого, не задумываясь, берите этот декрет в руки, который подписан, и даже еще более жестко спрашивайте. Если кто-то будет мешать, напрямую сразу мне звоните или приходите сюда. Будем решать эти вопросы.

Назначенный председатель концерна в отрасли не новичок. До этого Александр Переславцев работал генеральным директором Управляющей компании холдинга «Белорусские обои». Под его руководством организация значительно улучшила свои финансовые дела, модернизировав производственные мощности.

Это и повлияло на выбор кандидатуры, признался Президент и потребовал, чтобы все вопросы развития деревообрабатывающей отрасли решались максимально оперативно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ни минуты не должно быть задержки, ни минуты простоя. Мы в будущем году в основном должны эти производства выдать. Почему я так тороплюсь? Дело не только в деньгах. Россия не спит. Другие страны, где есть деревообработка, они не спят. Они вводят новые производства. А кто первый придет на рынки, тот и будет владеть этими рынками. Поэтому нам надо побыстрее, вот то, что мы ввели уже, сегодня цеха, на них спрос бешеный. Люди стоят в очереди и осуществляют предоплату.

В ближайшее время Президент намерен посетить деревообрабатывающие предприятия в Могилеве и Витебске, где речь пойдет о реализации планов по модернизации производств. Поэтому времени на раскачку новоиспеченному председателю концерна нет.

Александр Переславцев, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Предприятие концерна располагает, в отличие от других министерств и ведомств, необходимым сырьем, то бишь то, что необходимо использовать в интересах нашей страны, то, что мы можем делать, то, что мы можем продавать на внешних рынках, имея свое собственное сырье. На это был сделан акцент, и, в общем-то, работа концерна сейчас будет направлена на реализацию именно той продукции, которая есть и которая утверждена.

В связи с реорганизацией редакции газеты «Звязда» Президент также дал согласие на назначение Александра Карлюкевича директором - главным редактором редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда», а Ивана Савчица - членом Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.