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В Бразилию – без визы на три месяца: 25 ноября вступило в силу межправительственное соглашение

25 ноября 2016 05:58
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Новости Беларуси. Белорусы и бразильцы теперь смогут ездить друг к другу в гости без визы. 25 ноября вступило в силу межправительственное соглашение, согласно которому граждане двух стран могут находиться на территории другого государства без штампа в паспорте почти три месяца.

Документ распространяется на тех, кто отправляется в краткосрочное туристическое путешествие или деловой визит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Владельцы действительных проездных документов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение периода, не превышающего 90 дней в календарном году с даты первого въезда.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Бразилия # Дмитрий Мирончик

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