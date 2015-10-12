Новости Беларуси. Итоги избирательной кампании показали — в Беларуси выбирают политику последовательного развития. Шаг за шагом выстраивая страну, в которой можно жить и растить детей.

Суверенная Беларусь стартовала не с лучших позиций. В начале 90-х после распада советской системы экономика стонала, предприятия стояли, экспорт замер и нужно было банально кормить страну! Не случайно одна из первых задач, которая стояла перед лидером молодого государства — отвести страну от пропасти.

Владимир Шимов, ректор БГЭУ, министр экономики Республики Беларусь (1996–2002 гг.):

На руинах экономики создавалось суверенное государство. Это суперсложные процессы. И без должного вмешательства, конечно, государства, под его руководством такие процессы эффективно, мирно без крови не проходили. Мы с вами знаем, что у нас крови не было. Народ, в общем-то, жил спокойной жизнью, где-то трудной, но постепенно «набивали мускулы».

Сергей Линг, премьер-министр Республики Беларусь (1996–2000 гг.):

Конечно, в 94 году приход президента, молодого, энергичного, от земли человека, причем с сильной волей и с пониманием жизни — это было, конечно, очень серьезное, важнейшее событие для Беларуси. И это был момент перелома.

Восстановление промышленных предприятий, вложения в сельское хозяйство, строительство жилья – эти, казалось бы, неподъемные задачи стояли тогда перед Беларусью. Было непросто возобновлять разорванные связи и продвигать свои экономические интересы в мире. Важным решением стал выбор стратегического партнера.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Позицию свою Беларусь давно сформулировала — союз с Россией незыблем. Но то не противоречит тому, что там развиваются отношения на севере с Литвой, на западе с Западной Европой, на юге с Украиной.

В итоге партнеры Беларуси сегодня есть в самых далеких уголках мира. Наши белазы и тракторы уходят на разные континенты. Кто бы мог тогда представить, что через 20 лет Беларусь сможет не просто обеспечить жителей продовольствием, но и ежегодно зарабатывать на его экспорте до 7 миллиардов долларов.

Сергей Линг, премьер-министр Республики Беларусь (1996–2000 гг.):

Мы всё-таки выстроили социально ориентированную экономику. Да, не хватает, да, зарплата малая, но когда она была большая, когда мы хвалили? Мы понимаем, что кругом трудности, ну вот посмотрите невооруженным глазом, как говорится, на улицы. За 4 или 5 лет вот по нашей улице уже невозможно машину поставить. Даже вокруг уже в Минске перестали участки выделять под строительство дач. А на дачи посмотрите, у каждого лучше, чем в доме. Заедьте в магазин, посмотрите, кто ходит с корзинками. Все с тележками и катят, будь здоров. Каждый мальчишка уже с мобильником.

Молодому политику Лукашенко был выдан народный кредит доверия. Люди поддерживают национального лидера на выборах с 94 года. Таким образом, делая ставку на последовательное развитие.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Человек, который создал белорусскую государственность, и человек, который обеспечивает развитие Беларуси, несмотря на то, что по экономической теории этой страны не должно существовать. Там должны быть такие же руины, как в Молдавии, или там должен быть такой же кошмар, как в Болгарии, только в более холодных условиях. Я думаю, что человек, который добился таких успехов, в пиаре не нуждается.

За эти два десятка лет пришлось преодолеть не мало трудностей. Но главное —смогли по кусочкам сложить страну, в которой сегодня можно спокойно жить и растить детей. И это новый облик Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Постепенно имидж Беларуси меняться в лучшую сторону. Мы работаем над устранением тех проблем, которые пока существуют в наших отношениях с Европейским союзом, с США. Я убежден, что рано или поздно отношения наши выйдут на нормальную основу и исчезнет попытка демонизировать Беларусь. Сказать, что здесь происходит что-то не так, что недостаточно развиваются те или иные аспекты внутренне или внешней политики.