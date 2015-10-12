Александр Лукашенко поблагодарил миссию наблюдателей СНГ за проделанную работу и объективность в оценках

Новости Беларуси. Проект заявления с выводами по итогам мониторинга проведения выборов с 12 октября Александру Лукашенко представил глава миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполкома Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. Президент Беларуси поблагодарил миссию наблюдателей за проделанную работу и объективность в оценках. В итоговом отчёте говорится, что избирательная кампания в Беларуси прошла в соответствии с Конституцией, кодексом и международными нормами. А главное — белорусам было обеспечено право на свободное волеизъявление

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы научились тихо и спокойно работать и предотвращать всякие инсинуации и попытки даже очаговой дестабилизации обстановки в Беларуси. Придет время — мы об этих попытках расскажем, покажем их людям, пусть они знают. Но, в общем-то, мы уже сделали все, чтобы нас никто не упрекнул, особенно наши западные партнеры, наблюдатели. Я вчера в открытую вынужден был сказать: что мы не сделали еще, чтобы Запад наконец увидел некие элементы демократичности в Беларуси. Откровенно говоря, конечно, они это увидели. Их дело, как они это будут преподносить. А вам еще раз говорю и коллегам вашим, и наблюдателям Содружества Независимых Государств, россиянам: я просто очень благодарен за ту большую работу, которую вы провели и за ту объективность, которая от вас исходила. Второе, самое главное, — выборы уже прошли, работать надо, буквально через три дня в Казахстане у нас произойдет саммит Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, повестка по СНГ готова, я хотел бы от вас услышать некие, может быть, проблемные вопросы, может, есть какие-то нюансы при подготовке, я уже сегодня утром разговаривал со многими президентами, в том числе и с Владимиром Владимировичем, и Нурсултаном Абишевичем. Они позвонили мне, мы обсуждали вопросы встречи на уровне глав государств в Казахстане, планы двусторонних контактов. Но хотелось бы в целом услышать, как идет подготовка к этому саммиту, что, может быть, нам еще нужно для этого сделать.

Уже 16 октября в Казахстане состоится заседание Совета глав государств СНГ. На повестке дня 17 вопросов. Речь пойдет в том числе и о безопасности: борьбе с международным терроризмом, о деятельности совместных следственно-оперативных групп, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также о концепции военного сотрудничества до 2020 года. Обсудят ряд кадровых вопросов и председательство в СНГ на следующий год. Как ожидается, эту функцию будет выполнять Республика Кыргызстан. Сергей Лебедев подчеркнул, что Беларусь всегда поддерживает интеграционные процессы в Содружестве, а также является активным участником международных процессов. Страны СНГ солидарны с Беларусью и считают необоснованными санкции и обвинения о недемократичности выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Все государства Содружества здесь солидарны с Республикой Беларусь и считают, что санкции в отношении Беларуси и экономические, и политические совершенно необоснованные. Беларусь является активным участником международных процессов. Более того, ее участие конструктивны, то есть направлены на позитив. Поэтому мы все выступаем за скорейшее снятие санкций и, конечно же, будем искренне рады, если это произойдет. Не только выступаем публично, но и предпринимаем конкретные шаги по линии дипломатических ведомств, других ведомств, где можно выступить в поддержку Беларуси. Мы очень надеемся на то, что такие позитивные подвижки на Западе произойдут, потому что сама жизнь подсказывает, что эти нелогичные решения, которые были приняты несколько лет назад, нужно отменить.