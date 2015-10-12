Александр Лукашенко: Беларусь высоко ценит придание ей статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь высоко ценит придание ей статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сегодня, 12 октября, шла речь на встрече главы государства с генеральным секретарем организации Дмитрием Мезенцевым. Для нашей страны это не просто хорошая площадка для переговоров. Как подчеркнул Александр Лукашенко, со временем Беларусь принесет большую пользу. Шанхайская организация сотрудничества – это 8 стран и больше половины территории Евразии с населением около 3 млрд человек. О придании Беларуси статуса наблюдателя в организации решение принималось в июле. Оно закреплено в Уфимской декларации, которую подписали лидеры России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Тогда в Уфе прошли сразу два крупнейших международных саммита.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я знаю вашу роль, которую вы сыграли в повышении нашего статуса в ШОС. Хочу заверить вас, в вашем лице всех, кто является членами-наблюдателями, что вы не пожалеете о том, что Беларусь является членом Шанхайской организации. Я понимаю, что это сделано исключение для Беларуси, мы не относимся к Азиатскому региону, и это, наверное, единственное европейское государство, которое является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. Для нас это очень важно. Это не просто очередная площадка для разговоров, переговоров, хотя и это важно. Все-таки там гигантские государства, гигантские экономики. Это представляет для нас большой интерес даже с практической точки зрения, не говоря уже о дипломатии, политике и так далее. Поэтому мы очень высоко ценим то, что сегодня сотрудничаем непосредственно в этой организации с руководителями других государств, с другими государствами. Это будет на пользу. Я думаю, мы со временем будем представлять не просто интерес большой, а большую пользу принесем этой организации. Вы впервые наблюдали за президентскими выборами в Беларуси. Мне интересно послушать ваше мнение, все-таки вы уже человек опытный, много где бывали, видели эти выборы. Я хотел бы просто объективно услышать ваше мнение и, если можно, над чем нам еще надо поработать.

Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Решения Совета глав государств стран-основательниц очень значимы. Вы очень авторитетная страна, играющая большую роль на пространстве СНГ в рамках системы отношений Союзного государства. И сейчас вы сказали, что мы европейская страна, но у нас есть базовый принцип: евроазиатские государства входят в состав шанхайской семьи, поэтому вы получаетесь у нас самым западным представителем стран шанхайской семьи на европейском континенте. Это тоже очень важно.

Кроме того, разговор зашел и о состоявшихся президентских выборах. За их ходом миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества следила в Беларуси впервые. Итоговые отчёты они уже представили в ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.