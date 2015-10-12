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Западные эксперты оценили предоставленные возможности, отсутствие ограничений по пребыванию и составу наблюдателей на выборах в Президенты Беларуси

12 октября 2015 14:57
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Новости Беларуси. Всем кандидатам была предоставлена возможность вести агитацию. Об этом заявил сегодня, 12 октября, журналистам специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах Президента Беларуси. Представители миссии международного наблюдения сегодня представили свое предварительное заключение. Всего в стране работало около 400 западных экспертов. Которые оценили предоставленные возможности, отсутствие ограничений по пребыванию и составу наблюдателей.

Высокую оценку получила и работа Центральной избирательной комиссии, которая тесно сотрудничала с миссией. Вместе с тем, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы отметили, что готовы сотрудничать с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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