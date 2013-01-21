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В Кабуле штаб-квартира транспортной полиции освобождена от боевиков. Пятеро захватчиков были убиты

21 января 2013 11:24
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Новости Афганистана. Афганские войска пытаются взять под контроль штаб-квартиру транспортной полиции, которую захватили боевики. Штурму предшествовало несколько терактов.

На данный момент в Кабуле завершилась контртеррористическая операция против талибов, захвативших штаб-квартиру транспортной полиции. Штурм продолжался несколько часов. В результате пятеро боевиков убиты. Еще четверо полицейских и восемь прохожих получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себе движение Талибан. Это не первая атака ведомственного учреждения. На прошлой неделе шесть смертников-талибов напали на штаб-квартиру афганских спецслужб. Все террористы были убиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Перестрелка # Фотофакт

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