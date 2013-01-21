К памятнику Ленина в Минске несут цветы

Новости Беларуси. К памятнику Ленина на площади Независимости в Минске сегодня возложили цветы.

Представители компартии, патриотических и общественных объединений по традиции приходят 21 января, в годовщину смерти вождя пролетариата, политика и общественного деятеля, чтобы почтить его память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Кикель, второй секретарь Минского городского комитета Коммунистической партии Беларуси:

Это память о человеке, который преобразовал XX век. Сделал его современным, сделал его человеческим.

Алексей Камай, председатель Совета Коммунистической партии Беларуси:

Можно по-разному судить об идеологии, коммунистический, социологический подходы и так далее, но благодаря Ленину, весь мир изменился.

Людмила Воронцова, член Коммунистической партии Беларуси:

Я с 1959 года член партии коммунистической и я ей верна и верна идеям Ленина.