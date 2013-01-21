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К памятнику Ленина в Минске несут цветы

21 января 2013 11:19
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Новости Беларуси. К памятнику Ленина на площади Независимости в Минске сегодня возложили цветы.

Представители компартии, патриотических и общественных объединений по традиции приходят  21 января, в годовщину смерти вождя пролетариата, политика и общественного деятеля, чтобы почтить его память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Кикель, второй секретарь Минского городского комитета Коммунистической партии Беларуси:
Это память о человеке, который преобразовал XX век. Сделал его современным, сделал его человеческим.

Алексей Камай, председатель Совета Коммунистической партии Беларуси:
Можно по-разному судить об идеологии, коммунистический, социологический подходы и так далее, но благодаря Ленину, весь мир изменился.

Людмила Воронцова, член Коммунистической партии Беларуси:
Я с 1959 года член партии коммунистической и я ей верна и верна идеям Ленина.

# Фотофакт # Коммунистическая партия # Павел Кикель # Алексей Камай # Людмила Воронцова # Коммунистическая партия Беларуси

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