В Беларуси сформированы территориальные избиркомы по выборам Президента

Всего их – 155. Областные комиссии созданы на Минщине, в Витебском и Брестском регионах. Очередной этап избирательной кампании завершился. Уже завтра начнется следующий – инициативные группы преступят к сбору подписей в поддержку претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси.

30 сентября одновременно для всех претендентов в кандидаты, а точнее для их инициативных групп, начнется настоящий цейтнот. Собрать 100 тысяч подписей для выдвижения кандидата нелегко. Но группе из тысячи или двух тысяч человек вполне под силу. Сегодня в Центризбиркоме рассказали, как не попасться на уловки недобросовестных «сборщиков».

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

– У каждого члена инициативной группы должно быть удостоверение, выданное Центральной избирательной комиссией. Оно подписано Председателем избирательной комиссии Ермошиной.

Секретарь Центризбиркома скрупулезно перечислил все важные моменты, отметил, что в предстоящий месяц члены 17 инициативных групп могут прийти в любой дом, несмотря на замки. Маленькое удостоверение и есть их «кодовый ключ». Граждане вправе потребовать паспорт пришедшего. А также убедиться, что «шапка» в листе с автографами полностью заполнена. Дату и подпись нужно поставить своей рукой. Быть бдительным не помешает. Чтобы не оказаться «жертвой» самозванцев или злоумышленников.

Николай Лозовик:

– Практика показывает, что наиболее распространенным нарушением является то, что сбором подписей занимаются люди, которые не являются членами инициативных групп. Т.е. недобросовестные члены штаба передают свои удостоверения волонтерам, которые и занимаются сбором подписей.

Расхваливать своего претендента можно на все лады, показывать фото. А вот раздавать «агитки» на этом этапе считается нарушением. Уже сегодня Мингорисполком определился со списком запрещенных мест для пикетов по сбору подписей. Он «висит» на сайте мэрии. Окончательно определились и с территориальными избиркомами. Их 155 в стране. Сегодня областные комиссии созданы на Минщине, в Витебском и Брестком регионах.

Иосиф Бакевич, начальник управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома:

– В течение трех дней будет проведено организационное собрание комиссии. Из членов комиссии будет избран председатель, его заместитель и секретарь комиссии.

Главный критерий отбора в избиркомы – непредвзятость претендентов, а также умение эффективно работать. Ведь комиссии – основные организаторы избирательного процесса.

Александр Коледа, члена Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

– Впервые такое, что абсолютно все политические партии, которые представили документы и выдвинули своих представителей, включены в состав комиссий. Главное, чтобы они были настроены на работу, а не на скандалы.

На Минщине в состав комиссии вошли 13 человек. Представители девяти партий и объединений. И это несмотря на расхожее мнение, что партийцы охотнее идут в участковые избиркомы.

Владимир Гуринович, начальник главного управления организационно-кадровой работы Миноблисполкома:

– Мы смотрели на их деловые качества, опыт работы в избирательных кампаниях. Я думаю, что те 13 челнов, которые сегодня избраны, являются достойными представителями.

Больше всего в территориальных избиркомах представителей общественных объединений, а также политических партий. Из 15 зарегистрированных 10 выдвинули «своих людей».

Николай Улахович, председатель совета Белорусской патриотической партии:

– Состоялся девятый съезд Белорусской патриотической партии, на котором одним из основных вопросов было выдвижение наших представителей в участковые избирательные комиссии. Их 46. Мы имеем определенный опыт работы в участковых избирательных комиссиях. Нам проще, легче, мы знаем людей на местах.

Что еще предстоит организовать, так это участковые комиссии. Это произойдет до 3 ноября. А пока политкампания в стране набирает обороты.



Наталья Бреус, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.