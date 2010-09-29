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Что рассмотрят депутаты Палаты представителей Беларуси на осенней сессии?

29 сентября 2010 14:35
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В проекте повестки — 35 вопросов. Такое решение принято сегодня на заседании Совета Палаты.

Однако вопросов станет вдвое больше — остальные поступят во время работы парламентариев.

Депутатам предстоит принять законопроекты «Об обращениях граждан», «Регистре населения», «Возобновляемых источниках энергии» и поправки в закон о пособиях семьям с детьми. Также народные избранники продолжат работу по обновлению действующих Кодексов — Хозяйственного и Гражданского процессуальных. Самым объемным станет социальный блок: в Жилищном Кодексе найдут отражение вопросы льготного кредитования, строительства жилья и оплаты коммунальных услуг.

Шестая сессия Палаты Представителей откроется 4 октября.

Геннадий Грицкевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
На текущей сессии в первом чтении будут рассматриваться Кодекс об образовании и Жилищный Кодекс. Они интересны не только депутатскому корпусу, но и избирателям.

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