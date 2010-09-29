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Брестская областная избирательная комиссия образована в максимальном составе — 13 человек

29 сентября 2010 14:36
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Рассматривались 18 кандидатур, выдвинутых трудовыми коллективами, областными руководящими органами политических партий и общественных объединений, по заявлениям избирателей.

В состав комиссии включены представители всех четырех политических партий, подавших заявления.

Александр Коледа, член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
У нас такое впервые, что абсолютно все представители политических партий, которые представили документы и выдвинули своих представителей, включены в состав комиссии. Главное, чтобы они сами были настроены на работу, а не на скандалы. По характеристикам, которую этим людям дали их руководителей, они готовы именно работать.

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