Брестская областная избирательная комиссия образована в максимальном составе — 13 человек

В состав комиссии включены представители всех четырех политических партий, подавших заявления.
Александр Коледа, член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
У нас такое впервые, что абсолютно все представители политических партий, которые представили документы и выдвинули своих представителей, включены в состав комиссии. Главное, чтобы они сами были настроены на работу, а не на скандалы. По характеристикам, которую этим людям дали их руководителей, они готовы именно работать.