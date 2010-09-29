Областные территориальные комиссии созданы сегодня в Минской, Витебской и Брестской областях

На Минщине в состав комиссии вошли 13 человек. Это представители 9 партий и объединений.

Первое заседание, на котором будут избраны председатель, его заместитель и ответственный секретарь, пройдет завтра.

Всего в Миноблисполком и Совет депутатов с 15 по 26 сентября поступило 22 документа о выдвижении кандидатов.

Владимир Гуринович, начальник главного управления организационно-кадровой работы Миноблисполкома:

При подборе кандидатов оценивались их деловые качества, опыт работы в избирательных кампаниях. Я думаю, что те 13 членов, которые сегодня избраны, являются достоянными представителями и в составе комиссии проявят свою работоспособность.