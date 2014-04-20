Неизвестные обстреляли блокпост в украинском Славянске. 5 человек погибли, 8 ранены

Новости Украины. Ситуация в Украине по-прежнему в центре мирового внимания. В ночь на 20 апреля, несмотря на заключенное пасхальное перемирие, был обстрелян блокпост на севере украинского города Славянск. Неизвестные открыли огонь на поражение из машин. Атака была отбита.

Бойцам самообороны удалось захватить автомобили нападавших, в которых обнаружили карты аэрофотосъемки данного района, оружие и символика «Правого сектора». В перестрелке погибли три бойца из самообороны. Еще трое госпитализированы. Со стороны нападавших – двое убитых, пятеро пострадавших.

В связи с произошедшим в городе введен комендантский час.

Несколько дней назад исполняющий обязанности главы МИДа Украины Андрей Дещица призвал противоборствующие стороны примириться на время празднования Пасхи.

С резким осуждением произошедшего в Славянске уже выступила Россия.

В частности, МИД российской федерации обвинил Киев в нежелании выполнять взятые на себя в Женеве обязательства. В свою очередь МИД Украины заявил, что по факту перестрелки в Славянске уже начато расследование.

17 апреля в ходе четырехсторонних переговоров, Россия, США, Украина и ЕС, приняли декларацию. В ней шла речь о необходимости полного разоружения всех незаконных формирований и освобождения административных зданий.

При этом отмечается, что все компромиссные решения должны приниматься самими украинцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.