Александр Лукашенко: Разговоры о том, что мы завтра войдем в какие-то государства и объединения, для Беларуси неприемлемы

Новости Беларуси. Христос Воскрес! Воистину воскрес! Радостной новостью 20 апреля делятся друг с другом христиане всего мира. В 2014 году православные, католики и протестанты отмечают Пасху в один день.

Со Светлым Христовым Воскресением народ Беларуси поздравил глава государства Александр Лукашенко. Президент отметил значимость праздника, подчеркнув, что он воплощает в себе важнейшие человеческие добродетели: милосердие, взаимопонимание и всепрощение.

Встречать Пасху вместе со всеми белорусскими верующими для Александра Лукашенко уже добрая традиция. И 20 апреля президент Беларуси принял участие в торжественном богослужении.

Глава государства вместе с сыном Николаем посетил Минский Святодухов Кафедральный Собор. Также в стенах храма собрались члены Правительства и руководители различных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к белорусским верующим, президент призвал хранить мир и спокойствие на белорусской земле.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Говорят, владыка, что были времена гонения на веру, на церковь. Были времена, когда люди боялись ходить в храм, отмечать эти праздники. Да, такие времена были. Но Беларусь в эти времена стояла неким особняком. В Беларуси в эти времена дикостей не допускали, у нас люди всегда знали свою дорогу к своему храму. Наверное, поэтому наша земля и зовется Белой Русью – чистой, доброй. И, видимо, благодаря Господу до сих пор самые страшные лихолетья обходят нас стороной, если не считать той катастрофы середины прошлого века, когда нам всем, добрым людям, пришлось бороться за свою независимость, за то, чтобы жить на этой земле. И мы тогда не просто отстояли свою землю, мы не просто отстояли этот уголок нашей земли, имя которой Беларусь, потеряв третью часть своего населения, но мы спасли человечество от коричневой чумы. Это очень актуально в этот год, год освобождения и независимости нашего государства, нашей Беларуси, одной из ветвей нашего славянства. Мы тогда вместе с нашими братьями – русским, украинским и другими народами Советского Союза – свергли эту страшную машину агрессии и победили.

Очень жаль, что человечество так и не сделало выводов из тех страшных событий. Нас захлестнула волна потребительства, к сожалению, мы с каждым годом даже без давления теряем основы нашей духовности, забываем о том, что нельзя забывать. Свидетельством тому являются тяжелые события у наших братьев в Украине. В Украине сегодня происходят плохие события. И мы, конечно, будем делать все для того, чтобы Украина жила спокойно. Этот великий, наш славянский народ, откуда пошла наша святая Русь, заслуживает того.

Помните, год тому назад мы много говорили об «арабской весне» так называемой, мы говорили о Сирии, где идет война. Я тогда вам говорил в Послании белорусскому народу: не думайте, что это так далеко от нас, мир сегодня настолько тесен, что говорить о том, что это далеко, неприемлемо. Смотрите, как получилось: это уже даже не у нашего порога, это уже у нас.

Я это говорю не для того, чтобы нагнетать обстановку. Белорусы не те люди, которых можно наклонять и так далее. Я это говорю для того, чтобы вы еще раз усвоили великую истину: нет на свете ничего дороже мира и спокойствия. Только тогда мы можем спокойно жить, строить свою жизнь и молиться. Очень бы не хотелось, чтобы мы каждый день с утра до вечера на полыхающих огнем улицах молились за это спокойствие. Давайте его беречь сейчас, когда оно у нас есть. Давайте будем благодарить и Господа Бога за то, что он даровал нам этот мир и покой. Давайте будем помнить, что сегодня на фундаменте Святой Руси процветает ядро из трех государств, которые являются основой, в том числе и нашей православной веры. Да что там говорить о православии. Да, наверное, эта земля благодатна и для других конфессий, и для людей, которые веруют, по другим правилам живут, по другим канонам. Это святая земля. И надо помнить, что это земля, которая всегда будет принадлежать гражданам Беларуси, русским, полякам, евреям, белорусам, украинцам. Всем, кто живет на этой земле. Мы никогда не допустим, чтобы с этой святой земли исходила угроза прежде всего нашим соседям и другим народам мира.

Мы должны дарованный Господом Богом имидж нашего народа как самых добрых, светлых и святых людей пронести через свою жизнь. Жизнь белорусского народа. Мы это должны помнить всегда. Поэтому мир и спокойствие – главное, что мы должны сегодня сохранить, это главное, за что мы должны бороться. Наша государственность непоколебима, и всякие разговоры о том, что мы завтра войдем в какие-то государства и объединения, для Беларуси неприемлемы. Вы это должны знать.

Это первая пасхальная литургия, которую провел Митрополит Минский и Слуцкий Павел. Минувшей зимой Владыка сменил на этом посту Митрополита Филарета.

Сегодня принято обмениваться сувенирами, символизирующими праздник. Митрополит Минский и Слуцкий Павел подарил главе государства пасхальное яйцо с изящной росписью. Символ праздника передал в дар белорусским верующим и Александр Лукашенко – пасхальное яйцо, выполненное в уникальной технике «сожская скань».

Александр Лукашенко:

Мы говорили о том, что у нас люди умеют хорошо работать. У нас есть люди, которые вот такую красоту делают своими руками. Примите от нас этот пасхальный подарок.

Владыка, я думаю, к месту будет сегодня с этого святого места, на котором я много лет стоял с моим великим учителем, моим другом, героем Беларуси, нашим почетным Митрополитом, Экзархом всея Беларуси, Митрополитом Филаретом, мы вместе с вами, я думаю, вы поддержите меня, с этого святого места, где он полжизни отдал служению Беларуси, пошлем ему самые добрые слова. Мы, конечно же, побываем у него в эти светлые дни, поздравим его, конечно же, и пожелаем ему здравия для того, чтобы он выздоровел и всегда был вместе с нами, в строю и служил еще нашему отечеству. Я думаю, владыка услышит нас сегодня, Митрополит Филарет, услышит наши добрые слова и почувствует нашу энергетику, которую мы вместе с владыком Павлом, белорусским народом шлем ему во имя выздоровления для того, чтобы он крепко стоял на ногах.

Христос воскрес!

Глава государства также поставил пасхальную свечу у иконы Минской Божьей матери.