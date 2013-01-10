В Беларуси примут меры по усилению ответственности детей за престарелых родителей

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо принять меры по усилению ответственности детей за престарелых родителей. Такое мнение высказал 10 января Александр Лукашенко во время посещения Республиканского интерната ветеранов войны и труда.

Президент поручил изучить как этот вопрос отражен в законодательстве и отметил, что в скором времени начнется контроль выполнения решений по родителям, которые оставили своих детей, и они находятся на попечении государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо заставить тех, кто должен стариков содержать, смотреть за ними, заставить их. Детей, прежде всего, конечно. Но если нет, то по аналогии, как с брошенными детьми. Если есть дети, они не хотят своих родителей содержать – ну, что же, надо заставить их прилично заплатить. И не по себестоимости. Они должны платить с хорошей для вас рентабельностью, коль они не хотят за своими родителями ухаживать.

Здесь надо посмотреть. Если у нас не хватает по законодательству что-то, значит в этом году, в первом полугодии, нам надо принять все решения для того, чтобы было так. Не забудьте. Потому что мы сейчас возьмемся контролировать вопрос, как исполняется решение по детям, брошенным детям, которые на содержании у государства, а живые родители. Там мало кому-то не покажется, не дай Бог, если там не выполняются решения. Точно так мы должны поступить по старикам. Дети должны отвечать за своих родителей.

Этот интернат расположен в Минском районе в агрогородке Ждановичи. Здесь проживают 166 человек. В основном одинокие пожилые люди, те, кто внес весомый вклад в защиту страны в годы Великой Отечественной войны и ее развития в мирное время. Причем это единственное подобное учреждение на пространстве СНГ. Пенсионерам созданы благоприятные условия для проживания, лечения и отдыха. В корпусах оказывается полный комплекс услуг, есть библиотека, читальный зал, желающие могут заниматься творчеством. Медицинский персонал ведет постоянное наблюдение за состоянием здоровья пенсионеров.

Встреча президента с ветеранами проходила в праздничной непринужденной обстановке. Проживающие в интернате делились своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне, читали стихи, вместе с главой государства пели песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.