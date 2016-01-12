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В Беларуси новый замминистра обороны

12 января 2016 13:48
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко назначил генерал-майора Сергея Потапенко заместителем министра обороны. Соответствующий указ глава государства подписал 12 января, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Сергей Потапенко родился 14 марта 1961 года в деревне Ржавка Борисовского района Минской области. Окончил Минское суворовское военное училище и с отличием Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. Службу проходил на должностях командира танкового взвода и командира танковой роты.

В 1989 году — командный факультет Военной академии бронетанковых войск. В 1992 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского.

Далее военную службу проходил в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов на различных штабных и командных должностях, пройдя путь от старшего офицера учебного отдела до начальника.

В 2008 году окончил факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь, был назначен заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования, с августа 2010 года — возглавлял их.

# Отставки и назначения в Беларуси # Сергей Потапенко

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