Новости Беларуси. Сегодня, 12 января, будут вручены премии Президента Беларуси «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства. Среди лауреатов журналисты и ученые, врачи и священники, художники, историки и актеры. Это авторские и трудовые коллективы, а также персоны, чья работа в 2015 году в гуманитарной, культурной и научной сферах была отмечена на государственном уровне. Традиция поощрять таких людей появилась в Беларуси еще в 1997 году. За время существования премии «За духовное возрождение» ее удостоились люди самых разных профессий.

Елена Улезка, заместитель главного врача по педиатрии ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Когда появляется маленький ребенок в руках акушера, который долго работает с женщиной, — это вариант волшебства. Центр работает с женщинами, которые наиболее тяжелые, при этом нам удается помочь такой женщине родить. За это, я так думаю, именно центр и награжден этой премией.

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Духовное наследие, которое нам оставили наши предки, его использовать как можно шире. Ничего лучшего мы не сможем найти. Самый лучший подход к воспитанию человека – это тот, который использовали раньше. И мы видим, какие люди: святые люди воспитывались.

Также вручат и специальную премию Президента «Белорусский спортивный олимп». Ее удостоился журналист, тренер и ведущий программы «Неделя спорта» на СТВ Сергей Канашиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.