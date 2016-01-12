Новости Германии. Канцлер Германии сформулировала стратегию страны в вопросе о мигрантах. Меркель заявила, что Европа оказалась не готова к решению проблемы беженцев и эта уязвимость создает серьезные проблемы. Единая Европа должна разделить с Германией тяготы, которые возникли в связи с прибытием многомиллионной орды переселенцев.

Беженцам Меркель посоветовала руководствоваться германскими законами, если они намерены обосноваться в стране. В целом же о закрытии границ не может идти речи. Отметим, политика канцлера ФРГ пользуется все меньшей популярностью. Её рейтинг упал за полгода с 75% до 58% и продолжает рушиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.