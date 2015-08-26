В Беларуси надеются на объективный подход международных наблюдателей к оценке избирательной кампании

Новости Беларуси. В Беларуси надеются на объективный и беспристрастный подход международных наблюдателей к оценке избирательной кампании. Об этом 26 августа шла речь во время встречи министра иностранных дел нашей страны c главой миссии бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами Президента Беларуси Жаком Фором.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой и проведением предстоящих выборов, организацией международного наблюдения и участием в нем миссии ОБСЕ.

Прибывший в Минск французский дипломат также встретился с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. По ее словам, пока в Беларусь приехали только 11 наблюдателей. Всего же от ОБСЕ следить за ходом президентской избирательной компании будут около 400 экспертов. Вести мониторинг будут и представители СНГ. В состав миссии стран Содружества войдут также около 400 человек. Кроме того, пожелание участвовать в мониторинге выборов главы белорусского государства выразила Шанхайская организация сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.