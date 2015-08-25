18-летний белорусский студент разработал мобильное приложение «Выборы-2015»

Новости Беларуси. Вся информация о главном политическом событии года одним касанием пальца. Новое мобильное приложение «Выборы-2015» представили 25 августа.

Теперь в гаджетах появится сведения о кандидатах, их рейтинг, ответы на самые актуальные вопросы.

Также в этом справочнике можно найти весь избирательный кодекс, а новости о ходе предвыборной гонки обновляются «по горячим следам».

Те, у кого нет доступа к интернету также не останутся без информации. Приложение работает и в режиме оффлайн. Политический ликбез в мобильном формате прежде всего рассчитан на молодежь, но, как отмечают создатели приложения, оно будет полезно и журналистам, и наблюдателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Винник, председатель Центральной контрольной комиссии общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Мобильное приложение необходимо по нескольким причинам. В первую очередь, безусловно, молодежи. Это компактно, удобно. Сегодня мобильное приложение позволяет обновлять новостную ленту даже без доступа в интернет, то есть это RSS-рассылка. Сегодня это будет очень удобно и практично для избирателей, которые могут и ознакомиться с предвыборной кампаний кандидатов, ведь оно будет постоянно обновляться, мобильное приложение. Создана пока только площадка. Будут видеть и уже количество проголосовавших.

Приложения, содержащие всю информацию о выборах, уже пользуются популярностью в России, США, Украине и Индии. Немалый интерес к новинке прогнозируют и в нашей стране, ведь, как показали социологические исследования, в президентских выборах собирается принять участие больше 80% молодежи. И эта цифра постоянно растет.

Павел Бацылев, разработчик мобильного приложения «Выборы-2015»:

Мне 18 лет, закончил первый курс мехмата, перехожу на второй. Сделал это приложение, потому что впервые иду голосовать на выборы. Хотел помочь таким же людям, как я, людям постарше. В Беларуси еще не было такого приложения по выборам. Многие другие страны (Украина, Россия, Америка, другие страны) делают подобные штуки, потому что все сейчас переходит в мобильные телефоны. Сейчас достаточно большой потом информации, и надо было сделать что-то такое, где эта информация бы аккумулировалась.