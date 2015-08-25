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Завершились переговоры по предотвращению военного конфликта между КНДР и Республикой Кореей

25 августа 2015 08:32
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Новости КНДР. Завершились переговоры по предотвращению военного конфликта между КНДР и Республикой Кореей. Диалог продлился 43 часа и проходил за закрытыми дверями. Участники встречи заявили о её окончании, но к каким именно решениям они пришли, пока не сообщили. Судя по отсутствию военных действий и свернутым южной стороной звуковещательным установкам, государствам удалось договориться.

Напомним: обстановка на Корейском полуострове накалилась в минувший четверг, 20 августа, после того как Север и Юг обменялись артиллерийскими ударами. Тогда никто не пострадал, но возросла напряженность и возникла реальная угроза войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Беларусь-Южная Корея

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