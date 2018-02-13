В Беларуси началось досрочное голосование. Что презентуют на Веснянском избирательном участке тем, кто уже проголосовал?

Новости Беларуси. Уже началось досрочное голосование в местные выборы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего предстоит определить свыше 18 тысяч депутатов, которые будут представлять интересы своих регионов в законодательных органах местной власти. В списки для голосования вошли более 6 миллионов 900 тысяч избирателей. С некоторыми из тех, кто первым определился с выбором, уже пообщались наши журналисты. На прямую связь со студией выходит корреспондент Ольга Осадчая. Она находится в Веснянском избирательном округе Минска.