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В Беларуси началось досрочное голосование. Что презентуют на Веснянском избирательном участке тем, кто уже проголосовал?

13 февраля 2018 08:51
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Новости Беларуси. Уже началось досрочное голосование в местные выборы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси началось досрочное голосование. Что презентуют на Веснянском избирательном участке тем, кто уже проголосовал?-1

Всего предстоит определить свыше 18 тысяч депутатов, которые будут представлять интересы своих регионов в законодательных органах местной власти. В списки для голосования вошли более 6 миллионов 900 тысяч избирателей. С некоторыми из тех, кто первым определился с выбором, уже пообщались наши журналисты. На прямую связь со студией выходит корреспондент Ольга Осадчая. Она находится в Веснянском избирательном округе Минска.

Какова ситуация на отдельно взятом участке более подробно – в видеоматериале.

В Беларуси началось досрочное голосование. Что презентуют на Веснянском избирательном участке тем, кто уже проголосовал?-4

# Фотофакт # Ольга Осадчая # Выборы депутатов в местные Советы

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