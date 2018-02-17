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Шорец: Я моя семья отдаем свой голос за тех, кто уже сделал что-то конкретное для города и страны

17 февраля 2018 15:22
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Новости Беларуси. Среди тех, кто голосует в эти дни, и представители власти, ведь многие из них в основной день голосования будут на рабочем посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы потом не стоять в очередях», 27 % избирателей проголосовали досрочно  

Шорец: Я моя семья отдаем свой голос за тех, кто уже сделал что-то конкретное для города и страны-1

  

Так, 17 февраля на избирательный участок вместе с семьей пришел и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.  

Шорец: Я моя семья отдаем свой голос за тех, кто уже сделал что-то конкретное для города и страны-4

  

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета: 
Я моя семья отдаем свой голос за тех, кто своими действиями что-то делает и сделал уже конкретное для города и страны, а не просто лозунгами и красивыми словами пытается завоевать голоса избирателей. Я приглашаю всех минчан принять активное участие в проведении избирательной кампании, прийти на избирательные участки и проголосовать.  

# Фотофакт # Андрей Шорец # Выборы депутатов в местные Советы

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