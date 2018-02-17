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«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности

17 февраля 2018 19:52
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Новости Беларуси. Немецкий Мюнхен в эти дни стал центром, который собрал политическую элиту мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже более полувека высокопоставленные чиновники собираются в центре Баварии, чтобы обсудить актуальные и острые вопросы по безопасности, стоящие сегодня перед мировым сообществом. Беларусь в Мюнхене представляет Владимир Макей.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-1

  

Из Германии передает мой коллега Алексей Адашкин.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-4

  

4000 полицейских в эти дни охраняют центральный квартал Мюнхена. Здесь расположен фешенебельный «Баварский двор» – так по-русски звучит название отеля, в котором проходит всемирная конференция по безопасности.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-7

  

Алексей Адашкин, СТВ:  
Вот так выглядит геополитическое закулисье. Мюнхенская конференция по безопасности сегодня крупнейшая неформальная площадка для обсуждения вопросов войны и мира. Причем ключевое значение здесь имеют не столько заявления с трибун, сколько общение в кулуарах. За три дня проходит около 2000 встреч политиков без протокола и без прессы.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-10

  

Форуму в Мюнхене уже исполнилось 54 года. Но организаторы умеют удивлять. Конференция началась с выступления настоящего робота по имени София.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-13

  

Разговор с роботом:  
София, как вы долетели в Мюнхен?  

Мне на самом деле очень нравится летать. Сама я не могу летать. Пока не могу летать.  

Возможно, скоро научитесь.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-16

  

Искусственный интеллект и преступления в киберпространстве – с этих вопросов стартовала конференция. Но главными на повестке дня были угрозы разжигания классических конфликтов. Эксперты предостерегают: мир у опасной черты, конфликт между сверхдержавами может начаться в любой момент. Виной всему отсутствие доверия.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-19

  

Джулиан Льюс, глава Комитета по обороне парламента Великобритании:  
Риск возникновения конфликтов присутствует всегда, но я бы не сгущал краски. Нам удалось сохранить мир между СССР и НАТО даже в тяжелые времена Холодной войны. Поэтому можно не сомневаться, что и в нынешней непростой ситуации до вооруженного противостояния дело не дойдет. Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-22

  

Кризис на юго-востоке Украины уже стал постоянной темой Мюнхенской конференции. В баварской столице должны были пройти переговоры министров иностранных дел «Нормандской четверки», но они так и не состоялись.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-25

  

Зато здесь обсуждали введение миротворческого контингента под эгидой ООН на Донбасс. В рядах «голубых касок» могут быть и белорусские военнослужащие. Об этом говорили и Президент Александр Лукашенко, и авторитетные эксперты в сфере безопасности.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-28

  

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:  
Вклад со стороны соседних с Украиной стран, таких как Беларусь, это наиболее важный момент в данной ситуации. Необходимо, чтобы миротворческую миссию поддержали и Москва, и Киев, и Совет безопасности ООН. Очень важно, что Беларусь готова содействовать установлению мира и предлагает свою помощь. Ваше содействие действительно может быть полезным.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-31

  

В Мюнхенской конференции участвуют более 500 высокопоставленных политиков, дипломатов, военных и экспертов. Конфликты на Ближнем Востоке, торговое соперничество между крупнейшими экономиками, контроль за ядерным оружием, раскол в Евросоюзе, усиление активности исламских радикалов. Об этом и не только говорят в эти дни в столице Баварии.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-34

  

Беларусь на форуме представляет министр иностранных дел Владимир Макей. На конференции в 2018 году как никогда много говорили и об экономике. В форуме приняли участие и 50 топ-менеджеров крупнейших международных компаний. Нам удалось обсудить с российским банкиром и экономистом Германом Грефом превращение Беларуси в IT-страну и изменения в нашем законодательстве, которые эксперты называют революционными.  

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-37

  

Герман Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк»:  
Это можно оценивать исключительно позитивно. В Беларуси есть хорошие возможности для этого в части подготовки кадров. И второе – условия, что созданы специальные зоны в Беларуси. В последнее время очень сильно подросли заработные платы – к сожалению для нас, как для потенциальных пользователей. Вот эти меры, это очень важная история в силу того, что это поменяет привлекательность Беларуси. Поэтому мы все очень внимательно смотрим за новыми возможностями. 

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности-40

  

В 2018 году, впервые за всю историю, Германия принимает конференцию по безопасности без действующего правительства. Парламентские выборы прошли еще в сентябре, но договориться о разделении министерских портфелей немецкие политики не могут до сих пор. Такая нестабильность в крупнейшей экономике ЕС – еще один фактор риска для Европы.  

# Фотофакт # Алексей Адашкин # Герман Греф # Война в Украине # Международная политика # Джулиан Льюс # Вольфганг Ишингер

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