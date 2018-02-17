«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности

Новости Беларуси. Немецкий Мюнхен в эти дни стал центром, который собрал политическую элиту мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже более полувека высокопоставленные чиновники собираются в центре Баварии, чтобы обсудить актуальные и острые вопросы по безопасности, стоящие сегодня перед мировым сообществом. Беларусь в Мюнхене представляет Владимир Макей.

Из Германии передает мой коллега Алексей Адашкин.

4000 полицейских в эти дни охраняют центральный квартал Мюнхена. Здесь расположен фешенебельный «Баварский двор» – так по-русски звучит название отеля, в котором проходит всемирная конференция по безопасности.

Алексей Адашкин, СТВ:

Вот так выглядит геополитическое закулисье. Мюнхенская конференция по безопасности сегодня крупнейшая неформальная площадка для обсуждения вопросов войны и мира. Причем ключевое значение здесь имеют не столько заявления с трибун, сколько общение в кулуарах. За три дня проходит около 2000 встреч политиков без протокола и без прессы.

Форуму в Мюнхене уже исполнилось 54 года. Но организаторы умеют удивлять. Конференция началась с выступления настоящего робота по имени София.

Разговор с роботом:

София, как вы долетели в Мюнхен? Мне на самом деле очень нравится летать. Сама я не могу летать. Пока не могу летать. Возможно, скоро научитесь.

Искусственный интеллект и преступления в киберпространстве – с этих вопросов стартовала конференция. Но главными на повестке дня были угрозы разжигания классических конфликтов. Эксперты предостерегают: мир у опасной черты, конфликт между сверхдержавами может начаться в любой момент. Виной всему отсутствие доверия.

Джулиан Льюс, глава Комитета по обороне парламента Великобритании:

Риск возникновения конфликтов присутствует всегда, но я бы не сгущал краски. Нам удалось сохранить мир между СССР и НАТО даже в тяжелые времена Холодной войны. Поэтому можно не сомневаться, что и в нынешней непростой ситуации до вооруженного противостояния дело не дойдет. Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами.

Кризис на юго-востоке Украины уже стал постоянной темой Мюнхенской конференции. В баварской столице должны были пройти переговоры министров иностранных дел «Нормандской четверки», но они так и не состоялись.

Зато здесь обсуждали введение миротворческого контингента под эгидой ООН на Донбасс. В рядах «голубых касок» могут быть и белорусские военнослужащие. Об этом говорили и Президент Александр Лукашенко, и авторитетные эксперты в сфере безопасности.

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:

Вклад со стороны соседних с Украиной стран, таких как Беларусь, это наиболее важный момент в данной ситуации. Необходимо, чтобы миротворческую миссию поддержали и Москва, и Киев, и Совет безопасности ООН. Очень важно, что Беларусь готова содействовать установлению мира и предлагает свою помощь. Ваше содействие действительно может быть полезным.

В Мюнхенской конференции участвуют более 500 высокопоставленных политиков, дипломатов, военных и экспертов. Конфликты на Ближнем Востоке, торговое соперничество между крупнейшими экономиками, контроль за ядерным оружием, раскол в Евросоюзе, усиление активности исламских радикалов. Об этом и не только говорят в эти дни в столице Баварии.

Беларусь на форуме представляет министр иностранных дел Владимир Макей. На конференции в 2018 году как никогда много говорили и об экономике. В форуме приняли участие и 50 топ-менеджеров крупнейших международных компаний. Нам удалось обсудить с российским банкиром и экономистом Германом Грефом превращение Беларуси в IT-страну и изменения в нашем законодательстве, которые эксперты называют революционными.

Герман Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк»:

Это можно оценивать исключительно позитивно. В Беларуси есть хорошие возможности для этого в части подготовки кадров. И второе – условия, что созданы специальные зоны в Беларуси. В последнее время очень сильно подросли заработные платы – к сожалению для нас, как для потенциальных пользователей. Вот эти меры, это очень важная история в силу того, что это поменяет привлекательность Беларуси. Поэтому мы все очень внимательно смотрим за новыми возможностями.