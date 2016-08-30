В Беларуси для наблюдения за парламентскими выборами аккредитованы более 480 иностранных наблюдателей

Новости Беларуси. Растет количество наблюдателей за выборами. Центризбирком Беларуси аккредитовал свыше 480 иностранных представителей для мониторинга парламентской избирательной компании. Больше всего аккредитовано от Содружества Независимых Государств – свыше 320 человек. Бюро по демократическим институтам и правам человека представляет 51 наблюдатель. От Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 39 человек. Также ЦИК аккредитовал 45 участников мониторинга от дипломатического корпуса.

Напомним, выборы в Палату представителей Национального собрания состоятся 11 сентября. В предвыборной гонке участвуют чуть менее 500 кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.