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В Беларуси для наблюдения за парламентскими выборами аккредитованы более 480 иностранных наблюдателей

30 августа 2016 06:25
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Новости Беларуси. Растет количество наблюдателей за выборами. Центризбирком Беларуси аккредитовал свыше 480 иностранных представителей для мониторинга парламентской избирательной компании.  Больше всего аккредитовано от Содружества Независимых Государств – свыше 320 человек.  Бюро по демократическим институтам и правам человека представляет 51 наблюдатель. От Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 39 человек. Также ЦИК аккредитовал 45 участников мониторинга от дипломатического корпуса.

Напомним, выборы в Палату представителей Национального собрания состоятся 11 сентября. В предвыборной гонке участвуют чуть менее 500 кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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