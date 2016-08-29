Парламентские выборы в Беларуси: портрет Домбровского избирательного округа

Новости Беларуси. В сентябре состоится и одно из главных политических событий осени – Паламентские выборы. Мы продолжаем знакомить с каждым из 20 избирательных округов столицы.

Домбровский – территория самого большого и густонаселённого района, на которой созданы все условия для жизни, работы и торговли. Здесь 6 предприятий, 11 школ, 31 садик, 5 поликлиник, больница и роддом.

В округе активно возводят жильё, благоустраивают зеленые зоны и в целом улучшают инфраструктуру. Портрет Домбровского избирательного округа показали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Небольшие расходы на большие доходы. Отремонтированный бассейн, обновлённые классы, новые компьютеры и современное кухонное оборудование.

Для учебного процесса в 201 столичной школе созданы все условия.

Такая база позволяет детям получать ещё и дополнительное образование: здесь организованы кружки музыкально-хоровой, хореографической и изобразительной направленностей. Кроме того, в школе вскоре планируется обновить и фасад здания, а также заменить окна.

Глеб Окрестин:

В этом году я буду учиться в профильном классе. И я очень рад тому, что наша школа оборудовала кабинет русского языка и литературы для получения максимальных знаний по этим предметам.

Забота о самых маленьких и их родителях. В округе после реорганизации работает пятая городская детская поликлиника. Раньше в одном корпусе находились сразу два таких детских учреждения. Благодаря современному техническому оснащению сегодня малыши могут получать качественное лечение.

Например, компьютерная диагностика зрения позволяет проводить обследование с большей эффективностью.

Анна Маханькова:

Легче взять талоны. Очень мне понравилось, что есть электронная очередь. Пришли новые молодые специалисты. Доступность даже к узким специалистам стала лучше.

Сергей Тюльменков:

Раньше были постоянные очереди. Надо было долго сидеть, чтобы попасть на приём. Сейчас гораздо меньше времени уходит на это.

Надежда на будущее. Несколько лет назад во втором городском роддоме открылся Центр вспомогательных репродуктивных технологий. Здесь специалисты помогают женщинам обрести счастье материнства. В кабинетах центра – самое современное оборудование, включая специальное криохранилище для биологического материала.

Успех операции ЭКО – 40%.А в 2016 году врачами уже проведено 108 процедур экстракорпорального оплодотворения.

К слову, в Домбровском округе активно ведётся строительство больниц, поликлиник, школ, многофункциональных центров, да и в целом – благоустройство территории.

Жители округа:

Хотелось бы лучше детскую площадку во дворе.

Мне не хватает очень зелени.

Пешеходные дорожки и лестницы. С коляской очень неудобно.

Наша постоянная проблема – с детскими садами.