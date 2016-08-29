В Астане ведущие мировые эксперты обсудили планы по ядерному разоружению

Новости Беларуси. На пути к ядерному нулю. Сегодня в Астане проходит глобальный саммит по ядерному разоружению. Более 200 участников из полусотни стран со всех континентов: видные политики, представители общественных объединений и ученые с мировым именем обсуждают вопросы построения мира без ядерного оружия и испытаний. Дата встречи выбрана не случайно. Ровно четверть века назад была закрыта крупнейшая площадка для испытания ядерного оружия – Семипалатинский полигон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Более 200 участников из 50 стран мира, представители всех континентов. Видные ученые, политики, представители общественных объединений. Астана в эти дни превратилась в мировой центр антиядерного движения. Дата для сегодняшнего саммита была выбрана не случайно. Именно в этот день четверть века назад было принято решение о закрытии одной из самых крупных площадок для ядерных испытаний – Семипалатинского полигона.

На этих картинах нет ни одной выдуманной истории. Написаны они уникальным художником, у которого из-за воздействия радиации с рождения нет рук. Пейзажи-вспоминания он пишет ртом. Родители Карипбека Куюкова жили всего в 10 километрах от полигона.

Карипбек Куюков, художник:

Мама рассказывала, что когда они поднимались на гору, они видели издалека ядерный гриб. Пострадал и животный мир. Видели, как рождались телята с двумя головами и бараны с шестью ногами.

На земле и под землей, под водой и в воздухе. На одной из крупнейших ядерных площадок мира за следующие 40 лет было произведено более полутысячи взрывов.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Мы в Казахстане первые разрубили гордиев узел, приняв указ о закрытии самого большого в мире испытательного полигона.

В числе стран, добровольно сложивших свой ядерный арсенал и Беларусь. К договору о нераспространении мы присоединились в июле 1993 года А в середине 90-х наша страна первой предложила создать в Центральной и Восточной Европе зону, свободную от ядерного оружия.

Норимаса Шимомура, постоянный координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в Казахстане:

Есть МАГАТЭ, которое наблюдает за тем, что бы все ядерные объекты соответствовали стандартам. Все страны должны понимать весь риск, сопряженный с ядерными технологиями и они должны использовать эту энергию во имя мира.

Участники саммита отмечали: страны с «ядерным статусом» на политической карте мира – серьёзная угроза мировой безопасности. А вероятность попадания такого оружия в руки террористических организаций – и вовсе путь к ядерному суициду планетарного масштаба. Выход – в коллективном, общечеловеческом неравнодушии.

Мануэль Гонсалес, министр иностранных дел и культуры Коста-Рики:

Сейчас мир располагает 60 тысячами ядерных боеголовок и это настоящая угроза для будущего человечества. Ядерное сдерживание или взаимные гарантии не дают полную гарантию безопасности и недавно в Женеве было принято решение, короткое приняли большинство стран и участников. И мы полны решимости выполнить эти договорённости.

Вместе с тем, Казахстан сегодня – один из сильнейших игроков на мировом атомном рынке. Страна обладает вторыми в мире запасами природного урана. Поэтому, правительство республики поставило задачу: создать полный интегрированный цикл от рудника – до собственной АЭС. К слову, станция в Казахстане была – сейчас объект законсервирован. Но в государстве рассматривают вопрос о ренессансе атомной энергетики и строительстве современной атомной станции.

Майкл Моллер, Генеральный секретарь Отделения ООН в Женеве:

Я считаю, что мы должны работать более усиленно, развивать и альтернативную энергетику. Многие страны в полном масштабе используют, но это не повсеместно. Я считаю, что атомная энергия имеет перспективы. Это гораздо лучше, чем нефть или уголь, потому что она оказывает меньшее негативное влияние на окружающий среду, и поэтому ее нужно развивать и дальше.

Результат продуктивного глобального антиядерного диалога – принятая всеми участниками декларация. Документ не только призывает к ядерному разоружению, но и предлагает полный запрет на ядерные испытания.