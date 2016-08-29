В Минской области на места в парламенте претендуют 56 кандидатов

Новости Беларуси. Более 3 претендентов на депутатский мандат. В парламентском избирательном марафоне в Минской области продолжают участие 56 кандидатов. В ходе гонки свои кандидатуры сняли 9 человек, в основном из-за причин личного характера, регистрацию еще одного кандидата отменили за нарушение избирательного законодательства.

Парламентская кампания в Минской области активна. В окружные комиссии от кандидатов поступило почти две сотни заявлений на организацию встреч с избирателями. В районах определены площадки для пикетов и размещения агитационной продукции. Выходит на финишную прямую работа на местах. В участковых комиссиях, а их в столичном регионе 1023, завершают сверку списков избирателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии:

В Минской области продолжают работать наши внутренние наблюдатели. Их количество с каждым днем увеличивается. В настоящий момент их 2373, из них аккредитовано в областной комиссии 6, 104 – в окружных избирательных комиссиях, остальные – в участковых. Работают международные наблюдатели. Работает в стране 20 групп долгосрочных наблюдателей. К 11 сентября будут и краткосрочные наблюдатели, планируется порядка 400 человек.