На полигоне Домановский 15 сентября отработано пресечение нарушения госграницы в воздушном пространстве

Новости Беларуси. Противодействие диверсионным группам и незаконным военным формированиям – пока главные задачи. Их на 9 полигонах военнослужащие выполняют в воздухе, на земле и на море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на полигоне Домановский 15 сентября отработана ситуация пресечения нарушения государственной границы в воздушном пространстве. Были задействованы и зенитные ракетные подразделения, которые совершили марш в новый позиционный район.
Владимир Макаров, начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Во второй день учения должностные лица, руководство учения заслушали обучаемых по выводам из оценки складывающейся обстановки, изучали методы работы и анализировали действия командующих командиров штабов при управлении войсками, силами в ходе завершения подготовки группировок войск, ведения боевых специальных действий по планам боевого применения и завершения подготовки операции региональной группировки войск.