На полигоне Домановский 15 сентября отработано пресечение нарушения госграницы в воздушном пространстве

Новости Беларуси. Противодействие диверсионным группам и незаконным военным формированиям – пока главные задачи. Их на 9 полигонах военнослужащие выполняют в воздухе, на земле и на море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на полигоне Домановский 15 сентября отработана ситуация пресечения нарушения государственной границы в воздушном пространстве. Были задействованы и зенитные ракетные подразделения, которые совершили марш в новый позиционный район.