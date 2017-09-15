Итоги второго дня совместного стратегического учения «Запад-2017»

Новости Беларуси. 15 сентября наиболее зрелищные маневры развернулись на полигоне Лосвидо Витебской области. Здесь противостояли условному противнику – диверсантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатывали учебные ситуации военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Максим Слиж, СТВ:

Эта дорога ведет на полигон Лосвидо. Кажется, что нет ни охраны и проезд свободен. Ждем диверсантов.

В охране десантники из Бреста. Вместе с ними в слаженной работе и авиаторы. Летчики обнаружили противника, и их сигнал стал главным ориентиром.

Задача на сегодня – держать пусть и границу полигонов на замке. Ликвидация условного противника на подходах, а так же разведка. Задание для группировки на полигоне Лосвидо – отразить химическую атаку. Плотное прикрытие. Личный состав начинает работу. И эту химическую угрозу ликвидируют за считанные, точно считанные минуты.