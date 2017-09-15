Итоги второго дня совместного стратегического учения «Запад-2017»
Новости Беларуси. 15 сентября наиболее зрелищные маневры развернулись на полигоне Лосвидо Витебской области. Здесь противостояли условному противнику – диверсантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатывали учебные ситуации военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Максим Слиж, СТВ:
Эта дорога ведет на полигон Лосвидо. Кажется, что нет ни охраны и проезд свободен. Ждем диверсантов.
В охране десантники из Бреста. Вместе с ними в слаженной работе и авиаторы. Летчики обнаружили противника, и их сигнал стал главным ориентиром.
Задача на сегодня – держать пусть и границу полигонов на замке. Ликвидация условного противника на подходах, а так же разведка. Задание для группировки на полигоне Лосвидо – отразить химическую атаку. Плотное прикрытие. Личный состав начинает работу. И эту химическую угрозу ликвидируют за считанные, точно считанные минуты.
Александр Сороковик, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты 38-й отдельной гвардейской штурмовой бригады:
В случае выявления каких-либо отравляющих веществ или превышения радиационного фона, производится подача сигнала «Радиационная опасность» или «Химическая тревога» для защиты личного состава соединения.
Затем осмотр местности и новые указания. Как принято говорить – загляни под каждый куст, чтобы знать о том, что даже химическое оружие оставалось разряженным.
Сергей Будник, старший химик-разведчик 38-й отдельной гвардейской штурмовой бригады:
В случае химической тревоги возможны будут артиллерийские удары, аэрозоли, непонятные облака, пожелтение местности, сразу применяем защитный костюм и приборы химразведки. После чего обозначается зараженная местность, куда посторонним лицам вход строго запрещен.
Объединенные силы Беларуси и России совместно выполняют задачи по охране государственной границы. Проходит переброска легкомоторной техники и вооружения. Усилили рубежи и бойцами сил специальных операций. Они совместно с пограничниками прикрывают наш запад. В действии также территориальные войска. Они охраняют объекты важного значения, и пристально следят за теми, кто пытается снять замок с нашей границы. На боевом дежурстве в 24 часа авиация. На полигонах «Запада-2017» продолжается размещение войск. Но несмотря на то, что учение проходит на территории двух стран, основные боевые маневры начинают разворачивается в Беларуси.
Максим Слиж:
Впереди активная фаза учения. Но, как утверждает статистика, уже диверсанты и их тайники ликвидированы.