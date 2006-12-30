В Багдаде казнен экс-президент Ирака Саддам Хусейн

Он был повешен рано утром 30 декабря в присутствии врача, священников, представителей правительства Ирака и американских военных.

Во время казни Саддам Хусейн вел себя достойно и не просил пощады. Но отказался надеть черный мешок на голову.

Экс-президент Ирака был приговорен к смертной казни по обвинению в массовом убийстве шиитов в деревне Дуджейль в 1982 году. В ходе суда свидетели со стороны обвинения показания давали анонимно, было убито три адвоката Хусейна и ни одна из жалоб защиты не получила ответа.

Ряд стран мира резко осудили казнь экс-президента Ирака. Мусульмане считают, что время было выбрано крайне неудачно: оно совпало с началом хаджа - ежегодного массового паломничества в Мекку. Ватикан назвал казнь "трагическим событием", сопряженным с риском разжигания кровной мести и волны нового насилия в Ираке. С резким осуждением выступила и Еврокомиссия. С огорчением восприняли известие о казни в Индии. Ливия объявила трехдневный траур и назвала Саддама Хусейна военным пленником. Официальный представитель МИД России Михаил Камынин заявил, что "к сожалению, многочисленные призывы представителей различных государств международных организаций к иракским властям воздержаться от высшей меры наказания остались неуслышанными".

Многие правозащитные организации и юристы с мировым именем сомневаются в легитимности приговора, вынесенного Хусейну. Судебный процесс, проходящий в тот момент, когда на территории Ирака продолжают находиться иностранные войска, вряд ли можно назвать независимым. Суд, который по определению должен быть справедливым, по сути, обернулся сведением счетов.

Сегодня уже очевидно, что эта казнь в условиях, когда в стране идет гражданская война, может быть использована экстремистами для эскалации насилия, как в Ираке, так и на Ближнем Востоке в целом. Даже президент США Джордж Буш был вынужден признать, что "свершение правосудия в отношении Саддама Хусейна не положит конец насилию в Ираке". Каждый день насильственная смерть уносит жизни сотен иракцев. Политологи не исключают, что в ближайшее время Ирак может быть разделен на три части, - по этническому и конфессиональному признаку, - и уже в будущем году вообще исчезнуть с политической карты мира.

В ожидании приведения приговора в исполнение Садам Хуссейн назвал себя мучеником, принесенным в жертву. И не исключено, что на фоне того хаоса, который сейчас имеет место в Ираке, граждане этой страны начнут вспоминать казненного диктатора с ностальгией. Такие прецеденты в мировой практике имеются.

Белорусский МИД считает поспешную расправу над бывшим иракским лидером "судом победителя". Юридическая безупречность процесса над Саддамом Хусейном с самого начала вызывала и продолжает вызывать серьезные сомнения у многих государств мира. Логику инициаторов казни трудно понять. Данный шаг рискует стать отправной точкой для расширения волны насилия в Ираке, считают во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Спустя несколько часов после сообщения о казни Хусейна, в Ираке произошел теракт. В шиитском городе Эль-Куфа взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли 30 человек, 45 - ранено. Бомба, сдетонировала на рынке. Эксперты опасаются, что это лишь начало новой волны терактов в Ираке.