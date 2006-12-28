В ВВС и войсках ПВО подвели итоги уходящего 2006 года

Командующий Игорь Азаренок назвал нынешний год вполне успешным. Основной упор в войсках был сделан на повышение уровня боевой подготовки.

Белорусские летчики и зенитчики провели более 120 учений различных видов и полевых выходов. Подтвердили свою боеготовность и военнослужащие, которые участвовали в учении на российском полигоне "Ашулук". Они пройдут там и в будущем году.

Одна из основных задач для ВВС и войск ПВО в 2007-м - это повышение качества подготовки органов военного управления. Также продолжится совершенствование и модернизация военной техники.



"В этом году были получены новые учебно-боевые самолеты, которые позволили нам качественно улучшить летную подготовку. Мы добились того, что выпускники летного факультета Военной академии, заканчивая курс обучения, выпускались почти с 3-м классом. Это достаточно высокий уровень. Раньше такой уровень летчики достигали в частях за несколько лет", - отметил командующий ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь Игорь Азаренок.

Итоги года подводили сегодня и пограничники. Главное, что в уходящем году завершена реализация трех глобальных программ по обустройству государственной границы. В том числе - обустройство Прибалтийского участка. Здесь было построено более 20 объектов, 3 комендатуры и реконструирован военный госпиталь. Улучшилась инфраструктура охранной деятельности: широко применяются авиация, катера и современные компьютерные системы. Главный итог: снижение количества нарушителей государственной границы, в том числе и незаконных транзитных мигрантов, использующих белорусскую территорию как кратчайший маршрут выезда в западноевропейские страны.